Foncière Inea acquiert un ensemble immobilier de bureaux sur la technopole Atalante à Rennes

(Boursier.com) — Foncière Inea fait l'acquisition, auprès d'Eiffage Immobilier Grand Ouest, d'un ensemble immobilier de bureaux sur la technopole Atalante, dans le quartier Champeaux de la métropole rennaise. Il s'agit d'une VEFA offrant 5.140 m2 de surface locative répartis entre deux bâtiments -l'un en R+4, l'autre en R+2- avec 102 places de parking, dont 53 couvertes.

L'atout de cet ensemble est son implantation à l'ouest de la métropole rennaise, sur la dynamique technopole Atalante. Cette structure a pour ambition le développement économique de l'Île-et-Vilaine par l'innovation et la technologie. Elle favorise les synergies entre les entreprises et les établissements de recherche et d'enseignement supérieur.

L'opération présente la caractéristique d'être menée en recourant au BIM (Building Information Modeling), un processus fondé notamment sur le partage d'informations tout au long de la durée de vie d'un immeuble à travers sa maquette numérique 3D.

Certifié BREEAM Construction niveau Very Good, le programme répondra à la norme technique RT 2012. Sa livraison est prévue au 2e trimestre 2021.