Foncière Inea acquiert un ensemble immobilier à Toulouse

(Boursier.com) — Inea acquiert auprès de Midi Foncière 2, fonds géré par la société de gestion immobilière et financière MIDI 2i, de l'ensemble immobilier de bureaux ID Balma dans l'écoquartier Vidailhan, au sein de la ZAC Balma-Gramont, à l'est de la métropole toulousaine. Celui-ci comprend deux bâtiments en R+4, offrant 5.334 m2 de surface utile et 162 places de parking, dont 155 sur deux niveaux de sous-sol.

Achevés respectivement en 2015 et 2017, ces deux bâtiments sont loués à plus de 80% à des locataires de premier plan, comme Sodexo, Deloitte et la plateforme de crowdfunding Wiseed.