Foncière INEA acquiert Le Landing à Toulouse-Blagnac

Crédit photo © Inea

(Boursier.com) — Foncière INEA annonce l'acquisition, auprès d'Icade Promotion, du Landing, un immeuble de bureaux situé à Blagnac (31) au sein de la zone aéroportuaire de Toulouse-Blagnac. Il s'agit d'une VEFA offrant 10.741 m2 en R+6 et 288 places de parking en infrastructure. Le bâtiment sera certifié NF HQE Bâtiments tertiaires et répondra à la norme technique RT 2012 - 20%.

À six minutes à pied seulement de l'aéroport, le Landing est parfaitement desservi par les transports en commun avec une station de tramway - Daurat - au pied de l'ouvrage et une ligne qui dessert d'un côté l'aéroport, à une station, et de l'autre le centre-ville de Toulouse. Il offre de grands plateaux qui séduisent toujours les grands utilisateurs, mais qui sont aussi divisibles (à partir de 550 m2). Sa livraison est prévue au premier trimestre 2022.

"Il y a deux ans, nous avions acquis, toujours auprès d'Icade Promotion, le Take Off, un immeuble de quelque 6.500 m2 à proximité immédiate du Landing. Les atouts intrinsèques de ce premier bâtiment nous ont permis de le commercialiser en totalité plus de neuf mois avant sa livraison via un bail de neuf ans fermes, rappelle Arline Gaujal-Kempler, Directeur général délégué de Foncière INEA. Le Landing présente des qualités identiques à celles de son voisin, au premier rang desquelles un emplacement stratégique dans une zone économique particulièrement dynamique."

La transaction a été réalisée par CBRE Agency.