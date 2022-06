Foncière Euris : Marigny Foncière cède sa participation dans le centre commercial 'L'Heure Tranquille' à Tours

(Boursier.com) — Marigny Foncière, filiale de Foncière Euris, a signé une promesse de vente avec le Groupe Apsys en vue de la cession de l'intégralité de sa participation (50%) dans la SCI Les Deux Lions, propriétaire du centre commercial 'L'Heure Tranquille' à Tours, pour un prix au closing de 10 millions d'euros (y compris le remboursement de son compte courant), soit 9,6 ME après droits d'enregistrement, et qui pourra faire l'objet d'un complément de prix. Celui-ci sera versé au plus tard en septembre 2027, et calculé sur la base du prix de cession du centre commercial à un tiers ou à défaut de la valeur d'expertise à terme.

La réalisation de la transaction est soumise à l'approbation de l'établissement bancaire ayant octroyé un financement à la SCI Les Deux Lions.

La finalisation de l'opération doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2022.