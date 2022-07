Foncière Euris et Euris finalisent leurs accords d'extension de maturité de créances

(Boursier.com) — Foncière Euris et Euris ont, annoncé le 28 juin, avoir obtenu de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), Natixis, HSBC Continental Europe et Société Générale (les Etablissements Financiers Concernés) un accord de principe portant notamment sur une extension de la maturité

- des accords de réaménagement des termes et conditions de leurs instruments ou créances de dérivés (les Accords de Réaménagement,

- du protocole transactionnel conclu entre Foncière Euris et Société Générale en 2020.

L'entrée en vigueur des modalités de l'Accord d'Extension restait subordonnée à la conclusion de la documentation définitive entre Foncière Euris, Euris et les Etablissements Financiers Concernés, qui a été finalisée le 29 juillet au niveau de Foncière Euris.

La finalisation de ces accords définit les nouveaux échéanciers indicatifs de remboursement du passif d'Euris et de Foncière Euris.