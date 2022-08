Foncière Euris : en perte sur le semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, les comptes consolidés de Foncière Euris affichent une perte de -192 ME (-93 kE au 1er semestre 2021), dont -37 ME en part du groupe.

Le plan de sauvegarde de Foncière Euris dépend principalement in fine de la capacité distributive de Casino qui est encadrée par sa documentation financière autorisant la distribution de dividendes dès lors que le ratio, calculé sur le périmètre France Retail + E-commerce, de dette financière brute/ EBITDA après loyers est inférieur à 3,5x. Au 30 juin 2022, ce ratio s'établit à 7,12x contre 6,47x au 31 décembre 2021 et 5,50x au 30 juin 2021. La politique de distribution de Casino est déterminée par ses organes sociaux conformément à son intérêt social.

La quote-part de Foncière Euris dans la DFN consolidée, avant retraitement IFRS, s'établit à 189 ME au 30 juin 2022 (184 ME au 31 décembre 2021). La DFN, au niveau de la société Foncière Euris, intègre :

- des dettes bancaires sécurisées par des nantissements de comptes titres portant sur des actions Rallye et soumises au plan de sauvegarde pour 122 ME ;

- des dettes non sécurisées soumises au plan de sauvegarde pour 26 ME ;

- des dettes et instruments non soumis au plan de sauvegarde pour 52 ME sécurisés par différents nantissements ;

- et une trésorerie de 11 ME.

Il est rappelé que Foncière Euris a annoncé, le 24 juin, la signature par sa filiale Marigny Foncière d'une promesse de vente avec le groupe Apsys en vue de la cession de l'intégralité de sa participation (50%) dans la SCI Les Deux Lions, propriétaire du centre commercial "L'Heure Tranquille" à Tours, pour un prix au closing de 10 ME (y compris le remboursement de son compte courant), soit 9,6 ME après droits d'enregistrement, et qui pourra faire l'objet d'un complément de prix, versé au plus tard en septembre 2027 et calculé sur la base du prix de cession du centre commercial à un tiers ou à défaut de la valeur d'expertise à terme. Le closing de cette transaction a eu lieu le 26 juillet 2022.