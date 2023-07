Foncière Euris : en perte de 368 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Le résultat net des activités poursuivies de l'ensemble consolidé Foncière Euris est une perte de -368 ME au 30 juin 2023, impacté négativement par l'amortissement accéléré du coût amorti sur la dette pour -268 ME, contre un profit de 85 ME au 30 juin 2022 qui intégrait les effets de l'offre de rachat portant sur la dette non sécurisée de Rallye réalisée au 1er semestre 2022.

Le résultat net des activités abandonnées de l'ensemble consolidé est une perte de -5,223 MdsE au 30 juin 2023. Outre le reclassement du résultat net du groupe Casino de la période sur cet agrégat (soit une perte de -2,92 MdsE), il inclut une dépréciation exceptionnelle de -2,161 MdsE afin de ramener la valeur de l'actif net à la juste valeur IFRS des actifs de Casino.

Le résultat net des activités abandonnées au 30 juin 2023 est ainsi une perte de -1,054 MdE en part du groupe.

La quote-part du périmètre holding de Rallye dans la DFN consolidée s'établit à 3,168 MdsE au 30 juin 2023 (3,080 MdsE au 31 décembre 2022 avant retraitement IFRS).

La quote-part de Foncière Euris dans la DFN consolidée s'établit à 192 ME au 30 juin 2023 (185 ME au 31 décembre 2022 avant retraitement IFRS).