Foncière Euris : Assemblée générale en vue

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale Foncière Euris se réunira le jeudi 19 mai, à 10h au Centre de Conférence Capital 8, à Paris.

L'ensemble des informations relatives à l'Assemblée générale sont disponibles sur cette page dédiée qui sera régulièrement actualisée. En fonction de l'évolution du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 et de l'éventuelle adaptation de la réglementation relative aux réunions et délibérations des Assemblées générales des actionnaires, les conditions et modalités d'organisation de l'Assemblée générale pourraient être modifiées en conséquence. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement cette page du site où, le cas échéant, toutes informations sur les conditions de participation et d'accueil seront mises à leur disposition.