Foncière Atland : vise plus haut !

(Boursier.com) — Acteur global de l'immobilier, Foncière Atland annonce la signature du Pacte de Performance avec le ministère des Sports, pour soutenir financièrement et professionnellement la perchiste Ninon Guillon-Romarin jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. A seulement 26 ans, la jeune athlète est déjà sextuple championne de France et détentrice du record national de la discipline (4m75).

"Nous sommes très heureux de signer ce partenariat de long terme avec Ninon, et de l'accompagner à la fois sur les dimensions sportives, humaines et professionnelles. Sa motivation et son engagement pour atteindre l'excellence et représenter la France aux Jeux de Paris 2024 est un exemple pour nos collaborateurs. Dans le cadre du Pacte de Performance, nous serons également présents à ses côtés pour partager avec elle notre expérience et lui faire découvrir nos métiers de l'immobilier" commente Georges Rocchietta, Président de Foncière Atland.