Foncière Atland : versement d'un dividende de 1,75 euro par action

(Boursier.com) — Foncière ATLAND, société cotée sur Euronext Paris qui conçoit et gère des produits d'investissements immobiliers à destination d'une clientèle de particuliers et de professionnels, publie aujourd'hui ses résultats 2021.

La société affiche une croissance de plus de 11% de son ANR et de plus de 22% des actifs sous gestion, tout en consolidant sa structure financière (LTVA de 33%).

Le bénéfice net en quote-part Groupe s'élève à 16,2 ME (soit 3,68 euros/action), en repli de 18% par rapport à 2020, principalement en raison de la poursuite des investissements en ressources humaines et des décalages dans la sortie d'opérations de logements neufs. Le chiffre d'affaires est de 161,4 ME avec une hausse de 22% des actifs sous gestion à 2,9 MdsE. La structure financière reste solide avec un ratio LTVA à 33% en 2021 (30% en 2020). Le groupe affiche ainsi une nouvelle croissance de l'ANR EPRA à 49,3 euros par action.

Le Groupe poursuit son développement sur ses trois métiers avec une hausse des revenus locatifs de 28%, une collecte en progression de 10% à 522 ME de l'asset management et un backlog de logements neufs en hausse de 33% avec des niveaux de réservation en croissance de 3%.

La performance 2021 confirme la pertinence du positionnement du Groupe en tant qu'acteur global de l'immobilier et permet à la Société de proposer le versement d'un dividende de 1,75 euro par action au titre de l'exercice 2021, en progression de 16,7% par rapport à 2021.

"Foncière ATLAND reste avant tout une société d'entrepreneurs à taille humaine contrôlée par ses fondateurs et dirigeants. Cet alignement d'intérêts avec nos actionnaires fait partie de notre ADN et constitue l'un des moteurs de notre développement. 2021 a été une nouvelle année d'investissement et de renforcement de nos métiers principalement en moyens humains. Foncière ATLAND bénéficie d'un positionnement unique et d'un modèle économique solide qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier : l'investissement, la promotion immobilière et la distribution et la gestion de fonds immobiliers. Cette diversification permet au Groupe de proposer une large offre de produits d'investissement pour répondre aux besoins de notre clientèle privée et institutionnelle, sans oublier de répondre aux attentes de nos actionnaires en termes de performances économique, environnementale et sociétale.

Plus que jamais, notre réflexion est centrée sur les besoins actuels et futurs des particuliers, des entreprises et de nos investisseurs professionnels afin de répondre aux enjeux posés par la ville de demain. L'expertise et la complémentarité de nos 250 collaborateurs, ainsi que nos relations de confiance avec nos partenaires, constituent le socle de notre développement" a déclaré Georges Rocchietta, Président Directeur Général de Foncière ATLAND.