Foncière Atland : un semestre résilient qui conforte le modèle du groupe

Foncière Atland : un semestre résilient qui conforte le modèle du groupe









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Foncière Atland publie ses comptes sur le semestre écoulé qui font ressortir un modèle résilient avec une progression du Résultat Net Consolidé en QP Groupe1 de 69% à 3,9 ME. Le groupe fait part d'une stabilité de l'EBITDA récurrent retraité à 11,5 ME avec une bonne maîtrise du LTVA à 31% et un renforcement de la trésorerie consolidée à 152 ME (+23% vs. déc. 20).

La croissance de l'ANR EPRA est à 45,76 euros par action (+3,5% vs. déc. 20).

Perspectives

Le second semestre 2021 sera très actif pour l'ensemble des métiers sur lesquels la société poursuit sa stratégie de croissance avec :

-le renforcement de son activité locative et de foncière cotée avec des actifs immobiliers offrant des rendements garantis par des baux fermes de longue durée, en privilégiant systématiquement des entreprises de premier plan et le lancement de nouvelles opérations de construction clés en main locatives en bureaux, activités et commerces avec, pour objectif, la conservation seul ou en club-deal des actifs ainsi construits ;

-l'élargissement de la gamme de produits d'investissement immobilier pour les particuliers et les investisseurs professionnels, à travers la poursuite de la croissance des activités de gestion de fonds avec ATLAND Voisin, le financement participatif avec Fundimmo, la promotion immobilière résidentielle avec ATLAND Résidentiel et le développement de résidences intergénérationnelles (logements sociaux et en accession) avec Marianne Développement ;

-au-delà de l'optimisation de la performance de nos investissements et du rendement global des actifs sous gestion, la mobilisation pour une création de valeur sociétale et environnementale, notamment en termes de lutte contre le changement climatique et d'amélioration de la ville et des lieux de vie, comme l'illustre notamment la récente acquisition de la société Marianne Développement.

L'ensemble de ces métiers permet à Foncière ATLAND et ses filiales d'offrir à ses clients (particuliers, entreprises, investisseurs institutionnels) une palette de produits d'investissement immobilier, qu'ils soient physiques (bâtiments d'activité, appartements, etc.) ou dématérialisés (pierre-papier, etc.) dans une optique de création de valeur à court et moyen termes.

Face aux incertitudes quant à la situation économique résultant de la Covid-19, dont les conséquences restent complexes à mesurer sur les marchés immobiliers, le Groupe peut d'appuyer sur une situation financière solide grâce à une trésorerie consolidée de près de 150 ME au 30 juin 2021 dont plus de 90 ME sont immédiatement mobilisables.