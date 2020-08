Foncière Atland : solide semestre

A fin juin, le chiffre d'affaires consolidé (en normes comptables IFRS) de Foncière ATLAND s'établit à 58 ME. Cette progression s'explique par la variation de périmètre liée à l'acquisition du pôle promotion logement (ATLAND Résidentiel) en novembre 2019 et par la bonne performance de ses métiers historiques (Investissement et Asset Management).

A périmètre constant (retraité de l'activité promotion-construction), Foncière ATLAND enregistre une progression de 19,6% du chiffre d'affaires consolidé semestriel, à 19,6 ME, contre 16,4 ME au 30 juin 2019, démontrant la résilience des métiers de foncière (revenus locatifs) et d'asset manager (honoraires) dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. En dépit de cet environnement exceptionnel, le chiffre d'affaires est également en hausse de près de 3% au second trimestre.

A fin juin, le groupe gère 2,1 MdsE d'actifs immobiliers en valeur d'expertise hors droits pour l'ensemble du portefeuille sous gestion, y compris la gestion réglementée et les co-investissements (dont patrimoine locatif propre de Foncière ATLAND pour 112 ME hors droits).

Le taux d'occupation du patrimoine immobilier sous gestion reste élevé à 94,4% (96,2% pour le patrimoine propre pour un taux de rendement locatif net de 8,4%1 et une durée résiduelle ferme de 4 années). Le Groupe gère près de 120,4 ME de revenus locatifs.

Le Groupe bénéficie toujours de fondamentaux solides en s'appuyant sur des activités diversifiées et sur une trésorerie consolidée de près de 100 ME au 30 juin 2020 dont plus de 50 ME immédiatement mobilisables.