Foncière Atland remonte sur les 32 euros

(Boursier.com) — Foncière Atland monte de 1,2% à 32 euros ce vendredi après avoir publié son chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre. Au cours du troisième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé (en normes comptables IFRS) des activités du groupe s'est établi à 114 ME, multiplié par 4,4 par rapport au troisième trimestre 2019. Cette forte progression s'explique essentiellement par la variation de périmètre liée à l'acquisition du pôle promotion logement (ATLAND Résidentiel) en novembre 2019. En proforma (intégration d'ATLAND Résidentiel au 1er janvier 2019), le chiffre d'affaires consolidé de Foncière Atland se serait établi à 110,9 ME à fin septembre 2019 à comparer à 114 ME au 30 septembre 2020, soit une progression de 2,8% sur les 9 mois. Pour mémoire, le recul du chiffre d'affaires proforma au 30 juin 2020 était de 18% (sur 6 mois).

Actifs sous gestion au 30 septembre

Le taux d'occupation physique du patrimoine immobilier sous gestion est de 92,3%. Pour le patrimoine propre, il est de 94,6% avec un taux de rendement locatif net de 8,6% et une durée résiduelle ferme des baux proche de 4 années.

Le Groupe compte près de 131,3 ME de loyers sous gestion (dont 6,3 ME en propre) au 30 septembre 2020.

Foncière ATLAND a annoncé, le 22 octobre, l'acquisition de 60% de la société Les Maisons de Marianne, un des pionniers et leaders de l'habitat solidaire intergénérationnel en France. Les Maisons de Marianne conçoit et réalise ses opérations en partenariat avec des promoteurs et des opérateurs sociaux et compte, à ce jour, 21 résidences intergénérationnelles en exploitation sur toute la France avec plus de 5.000 résidents. L'animation des résidences est assurée par sa filiale Les Maisons de Marianne Services.

Foncière ATLAND entend accompagner la société qui a 45 résidences en développement représentant 4.300 logements.

Perspectives affichées

Malgré des conditions de marché qui se sont durcies, Foncière Atland entend poursuivre sa stratégie autour de ses axes de développement :

-le développement pour compte propre d'opérations clés-en-main locatifs en bureau, activité et commerce ;

-l'élargissement de la gamme de produits d'investissement immobilier pour les particuliers et les investisseurs professionnels, à travers la poursuite de la croissance des activités de gestion de fonds avec ATLAND Voisin, le financement participatif avec Fundimmo, la promotion immobilière résidentielle avec ATLAND Résidentiel et le développement de résidences intergénérationnelles (logements sociaux et en accession) ;

-au-delà de l'optimisation de la performance de nos investissements et du rendement global des actifs sous gestion, la mobilisation pour une création de valeur sociétale et environnementale, notamment en termes de lutte contre le changement climatique et d'amélioration de la ville et des lieux de vie comme l'illustre l'acquisition récente de la société des Maisons de Marianne.

Le groupe bénéficie toujours de fondamentaux solides en s'appuyant sur un modèle mixte d'activités diversifiées, sur un bilan solide et une trésorerie consolidée de 107 ME au 30 septembre 2020, dont plus de 60 ME immédiatement mobilisables.

Cette stratégie de développement sera mise en oeuvre avec toute la prudence requise et en tenant compte de la situation résultant de l'épidémie de la Covid-19 et du reconfinement dont la durée et les conséquences économiques restent complexes à anticiper... Parmi les derniers avis de brokers, Invest Securities est repassé à l''achat' sur le dossier avec un cours cible de 36,8 euros.