Foncière Atland prudent sur ses perspectives de croissance

(Boursier.com) — Au premier trimestre, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 32,8 ME, soit une multiplication par 4,3 par rapport au premier trimestre 2019 avec, notamment, l'acquisition d'Atland Résidentiel au 4ème trimestre 2019. "Cette performance, associée à une situation financière solide, confirme la justesse du positionnement de Foncière Atland comme opérateur global qui conçoit et gère et des produits d'investissement immobiliers pour les clients particuliers et les investisseurs professionnels au travers de ses 3 lignes de métier", se réjouit le groupe.

Le groupe dispose d'une trésorerie de près de 40 ME immédiatement mobilisables. Néanmoins, face aux incertitudes quant à la durée de la crise actuelle et à son intensité qui limitent la lisibilité à court terme des marchés immobiliers, le Groupe reste prudent sur ses perspectives de croissance.