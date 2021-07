Foncière Atland : progression de 33% du CA semestriel

Foncière Atland : progression de 33% du CA semestriel









(Boursier.com) — Foncière Atland annonce une progression de 33% du chiffre d'affaires au premier semestre 2021 à 76,9 ME, avec une hausse particulièrement marquée de 58% au second trimestre. Le groupe évoque un bon niveau d'activité porté par la promotion résidentielle (+50% à 57,6 ME) et les revenus locatifs de la foncière (+26% à 3,7 ME). Il souligne par ailleurs une bonne dynamique de l'activité d'asset management avec une accélération au deuxième trimestre (+11%). Le groupe fait état de plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin, en progression de 5,7% en glissement annuel. Les résultats semestriels seront publiés dès le 30 juillet.