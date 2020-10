Foncière Atland prend le contrôle des Maisons de Marianne

Foncière Atland prend le contrôle des Maisons de Marianne









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Foncière Atland annonce l'acquisition de 60% de la société Les Maisons de Marianne. Eric Vialatel, son dirigeant-fondateur, conserve 40% du capital ainsi que la direction opérationnelle de la société.

Les Maisons de Marianne compte à ce jour 21 résidences intergénérationnelles en exploitation sur toute la France avec plus de 5 000 résidents. La société Les Maisons de Marianne conçoit et réalise ses opérations en partenariat avec des promoteurs et des opérateurs sociaux.

La société a 45 résidences en développement représentant 4 300 logements.