Foncière Atland : le dividende à 1,50 Euro par action

Foncière Atland : le dividende à 1,50 Euro par action









(Boursier.com) — Si Foncière Atland présente un bénéfice net de 19,7 ME en repli de 13% par rapport à une année 2019 exceptionnelle, cette évolution s'accompagne d'une amélioration sensible de l'ensemble des indicateurs financiers (baisse de l'endettement net de 4,4%, augmentation de la trésorerie consolidée de 9,3% et amélioration de 5,3 points du LTVA) et opérationnels (progression des actifs sous gestion de 33%, croissance du backlog promotion de 26%).

Cette performance permet à Foncière Atland de confirmer sa politique de distribution en proposant le versement d'un dividende de 1,50 Euro par action, en progression de 7,1%.