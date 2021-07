Foncière Atland : le chiffre d'affaires progresse de 33% au 1er semestre

(Boursier.com) — Au cours des six premiers mois, le chiffre d'affaires consolidé des activités de Foncière Atland s'établit à 76,9 ME contre 58 ME au premier semestre 2020, soit une progression de 33%.

Le chiffre d'affaires du pôle Asset Management s'élève à 15,6 ME au 30 juin 2021, contre 16,7 ME au 30 juin 2020 et représente plus de 20% du chiffre d'affaires consolidé. Le pôle Asset Management (ATLAND Voisin) affiche un chiffre d'affaires en baisse limitée de 6% par rapport au premier semestre 2020. Si le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 était en repli de 20 % du fait d'une collecte au premier trimestre 2020 exceptionnellement dynamique (pré-covid-19), le chiffre d'affaires du second trimestre 2021 est en progression de 11% par rapport à la même période 2020, grâce à une croissance continue des actifs sous gestion et à une collecte qui s'est maintenue à un bon niveau en dépit du contexte de crise sanitaire.

Le pôle promotion - construction a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 57,6 ME contre 38,4 ME au 30 juin 2020, soit une progression de 50%, bénéficiant de l'avancement technique des chantiers lancés en 2020 et encore en cours de construction.

Ainsi, au cours des six premiers mois de l'année, la collecte s'élève à 214,3 ME (190,6 ME pour Epargne Pierre, et 23,7 ME pour MyShareSCPI), soit une baisse contenue de 15% par rapport à 2020 (- 38,7 ME) avec un second trimestre 2021 en hausse de 20%.