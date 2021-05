Foncière Atland : le CA progresse de 13% au premier trimestre

(Boursier.com) — Foncière Atland a vu son chiffre d'affaires consolidé s'établir à 37,1 ME contre 32,8 ME au T1 2020, soit une progression de +13%.

Le chiffre d'affaires du pôle Asset Management s'élève à 7,4 ME au 31 mars 2021, contre 9,2 ME au T1 2020 et représente près de 20% du chiffre d'affaires consolidé total. Les revenus locatifs des actifs détenus en propre par la Foncière ont augmenté de 26% par rapport au T1 2020, pour s'établir à 1,7 ME. Le pôle promotion - construction a réalisé un chiffre d'affaires consolidé à l'avancement de 28,1 ME à comparer à 22,3 ME au 31 mars 2020, soit une progression de 26%, bénéficiant de l'avancement technique des chantiers en cours.