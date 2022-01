Foncière Atland : lancement des travaux du 51 Hoche

(Boursier.com) — Foncière Atland et le gestionnaire néerlandais de fonds de pension PGGM annoncent le lancement des travaux de leur immeuble de bureaux situé au 51 Avenue Hoche, dans le 8ème arrondissement de Paris, porté par leur véhicule OPPCI. Cet ancien hôtel particulier situé en plein coeur du Quartier Central des Affaires de Paris fait l'objet d'un important programme de restructuration lui permettant de viser des labels environnementaux "très exigeants". La livraison est prévue au 1er trimestre 2023, l'immeuble proposera 1 650 m2 de bureaux et 350 m2 d'espaces extérieurs. Le 51 Hoche bénéficie d'une excellente desserte grâce au hub métro-RER de l'Étoile (Charles de Gaulle Étoile à 150 m, lignes de métro 1, 2 & 6 et RER A).

Cette opération s'inscrit dans le cadre du partenariat établi entre Foncière Atland et PGGM en 2016. L'OPPCI géré par Atland Voisin (société de gestion réglementée, filiale d'Atland) a pour objectif d'investir dans des actifs de bureaux en Ile-de-France.