Foncière Atland : Fundimmo annonce la nomination de Benoît Bazzocchi au poste de Président

(Boursier.com) — Fundimmo , filiale de Foncière ATLAND, annonce la nomination de Benoît Bazzocchi au poste de Président. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura notamment pour mission d'accélérer l'évolution du positionnement de la plateforme, aujourd'hui référence du crowdfunding immobilier avec plus de 300 projets financés et plus de 200 millions d'euros levés, vers une plateforme offrant un ensemble de produits et de services d'investissement immobiliers complémentaires.

"Je suis très heureux de rejoindre Fundimmo, et de succéder à Jérémie Benmoussa qui a souhaité s'engager dans une aventure entrepreneuriale différente. Fundimmo est devenue, en quelques années, une référence en matière de crowdfunding immobilier sur le marché national. Nous allons, avec le soutien du Groupe ATLAND, capitaliser sur les forces de la plateforme et renforcer encore davantage l'expérience client notamment au travers de l'élargissement et de la structuration de l'offre proposée. Nous enclenchons une nouvelle phase de développement avec l'ensemble de l'équipe et c'est une perspective particulièrement exaltante", évoque Benoît Bazzocchi, Président de Fundimmo.