Foncière Atland annonce le succès de son augmentation de capital

(Boursier.com) — Foncière Atland annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, à l'issue de la période de souscription ouverte le 28 novembre 2019 et qui s'est achevée le 10 décembre 2019.

Le produit brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse), après exercice de 85% de la clause d'extension décidée ce jour, s'élève à 41,6 millions d'euros et se traduit par l'émission de 277.159 actions nouvelles au prix unitaire de 150 euros (dont 55 euros de valeur nominale et 95 euros de prime d'émission). Le taux de souscription représente 112,7% de l'Augmentation de Capital avant exercice de la clause d'extension.

Annoncé à la suite de l'acquisition stratégique de 100% des titres d'Atland Développement (promotion résidentielle), ce renforcement des fonds propres s'inscrit dans un contexte de forte croissance de la Société.

"Cette augmentation de capital qui fait suite à l'intégration d'Atland Développement, constitue une étape importante dans le développement de Foncière Atland. Elle démontre également le soutien et la confiance de nos actionnaires dans notre stratégie de croissance et permet au groupe de renforcer de manière significative ses fonds propres et ses capacités d'investissement dans ses différents métiers tout en conservant un profil d'endettement prudent" a déclaré Georges Rocchietta, Président de Foncière Atland.

Utilisation des fonds levés dans le cadre de l'Augmentation de Capital

Le produit de l'Augmentation de Capital sera essentiellement destiné au développement de l'activité de foncière et notamment à financer plusieurs projets de construction pour compte propre, pour environ 80% du produit de l'Augmentation de Capital.

La Société pourra également utiliser une partie des fonds levés pour participer à des co-investissements avec ses clients investisseurs professionnels et pour financer le développement de ses autres lignes de métiers, par le biais de prêts intragroupes ou d'augmentations de capital.

La Société a pour objectif un ratio d'endettement (Loan to Value of Activites1) inférieur à 50% à la fin de l'année 2019.

Résultats détaillés de l'Augmentation de Capital

235.930 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit approximativement 85% du nombre total d'actions nouvelles à émettre.

La demande à titre réductible s'est élevée à 41.229 actions, soit approximativement 15% du nombre total d'actions nouvelles, et a été servie en intégralité.

Les actionnaires ont souscrit à l'Augmentation de Capital conformément à leurs engagements de souscription détaillés dans le Prospectus2. Après la réalisation de l'Augmentation de Capital, la société Atland SAS détiendra 46% du capital, Tikehau Capital Partners 21,1%, Finexia 8,6%, Xeos 2,3% et le concert Citystar 5,9% du capital de la Société. Le concert Atland3 détiendra 56,9% du capital.

Par ailleurs, dans le cadre de l'Augmentation de Capital, 86 450 bons de souscription d'actions ont été exercés au prix unitaire de 113 euros pour 43.225 actions nouvelles émises, et un montant de 4,9 millions d'euros. 214 bons de souscription d'actions restent encore en circulation.

A la suite de l'exercice des bons de souscription d'actions, la Société a ainsi levé un montant total de 46,5 millions d'euros.

A l'issue de cette opération, le capital social de la Société s'élèvera à 49.056.040 euros, divisé en 891.928 actions d'une valeur nominale de 55 euros chacune.

Invest Securities est intervenu en tant que Chef de File et Teneur de Livre et Rothschild & Co en tant que Conseil Financier.