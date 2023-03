Foncière 7 Investissement : en perte de 144 kE en 2022

(Boursier.com) — Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, l'activité de Foncière 7 Investissement s'est limitée au placement de sa trésorerie tout en restant attentive aux opportunités d'acquisitions sur le marché, malgré des valorisations élevées.

La société a continué à gérer ses actifs et n'a pas effectué d'arbitrage sur la période, l'environnement économique actuel incitant à la prudence. Au 31 décembre 2022, la composition du portefeuille de valeurs mobilières de placement (410 kE brut, 307 kE net) se compose uniquement de 855.000 actions de la société Acanthe Developpement, soit 0,58% de son capital et de ses droits de vote.

L'investissement indirect dans l'immobilier reste une valeur refuge sur le long terme. Le résultat d'exploitation (-43 kE) comprend notamment les honoraires du commissaire aux comptes, des frais de publications légales et financières, des frais de gestion des titres et divers services extérieurs.

Le résultat financier (-101 kE) correspond principalement à une dépréciation des valeurs mobilières de placement (-103 kE), dépréciation basée sur l'évolution du cours de bourse des titres dans lesquels la société a investi.

Le résultat net est une perte de -144 kE en 2022 (-28 kE en 2021).

Perspectives

Foncière 7 Investissement est attentive à l'évolution des taux d'intérêts dans un contexte d'inflation élevé et économiquement perturbé, en particulier par les différentes tensions géopolitiques. Ses investissements et les opportunités seront régulièrement évalués au regard des critères de prudence et de sécurité sur un objectif de long terme.

La société a également un positionnement de société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) pouvant intéresser des investisseurs.