Foncière 7 Investissement : en perte de 106.708 euros

(Boursier.com) — Le dernier exercice de la Foncière 7 Investissement s'est traduit par une perte de 106.708 euros, contre une perte de 91.605 euros l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel de l'exercice est négatif de 72.493 euros, contre une perte de 65.186 euros au 31 décembre 2019. Il comprend notamment les charges d'honoraires et frais d'actes pour 24.434 euros, et la rémunération et les avantages versés au Directeur Général pour 24.757 euros, charges sociales comprises.

Le résultat financier s'élève à -34.200 euros et correspond uniquement à une dotation pour dépréciation sur les valeurs mobilières de placement.

Le résultat exceptionnel est quasi nul à - 15 euros.

Perspectives

L'attrait important que suscitent les sociétés cotées auprès des investisseurs pour en faire une "SPAC", société d'acquisition à vocation spécifique, fait de la société Foncière 7 Investissement une cible idéale pour réaliser de telles opérations.

La Société continue à étudier également les possibilités d'investissements avec une sélection attentive et prudente d'actifs.

Covid 19

Le début de l'année 2021 a été marqué par la reconduction des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement (couvre-feu, fermeture d'établissement accueillant du public, mesures de soutien financier...). Ces événements sont pris en compte par la Société dans l'estimation de ses principales estimations comptables au 31 décembre 2020.

La situation sanitaire actuelle n'impacte pas directement le fonctionnement de la société ni la valorisation durable des actifs qu'elle détient. Néanmoins, la société reste attentive aux effets négatifs que pourraient avoir les mesures prolongées de confinement sur son activité de portefeuille.

Depuis la crise sanitaire, la gestion opérationnelle et administrative est organisée par tous moyens de télécommunications.

Le siège social a été transféré en date du 1er avril 2021 au 55, Rue Pierre Charron, 75008 Paris.

Il n'y pas d'autre évènement postérieur à la clôture.