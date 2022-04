Foncière 7 Investissement : comptes publiés

(Boursier.com) — L 'exercice de Foncière 7 Investissement s'est traduit par une perte de 28.152 euros, contre une déficit de 106.708 euros sur l'exercice précédent. Le résultat opérationnel ressort en perte de 71.729 euros, contre une perte de 72.493 euros au 31 décembre 2020. Il comprend notamment les charges d'honoraires et frais d'actes pour 29.016 euros, et la rémunération et les avantages versés au précédent Directeur Général pour 19.906 euros, charges sociales comprises.

Le résultat financier s'élève à 43.577 euros et correspond essentiellement à une reprise sur dotation pour dépréciation sur les valeurs mobilières de placement.

Perspectives d'avenir

L'attrait important que suscitent les sociétés cotées auprès des investisseurs pour en faire une "SPAC", société d'acquisition à vocation spécifique, fait de la société Foncière 7 Investissement une cible idéale pour réaliser de telles opérations.

La société continue à étudier également les possibilités d'investissements avec une sélection attentive et prudente d'actifs.