Foncière 7 Investissement : comptes au 30 juin publiés

(Boursier.com) — La société Foncière 7 Investissement n'est plus soumise à l'obligation de publier des comptes consolidés depuis son exercice ouvert le 1er janvier 2016 : la seule participation qu'elle détenait, la société Driguet, a été cédée en octobre 2015. La société a continué à gérer ses actifs, et n'a pas effectué d'arbitrage sur la période. La situation sanitaire et économique actuelle ne devrait impacter ni le fonctionnement direct de la société ni la valorisation durable des actifs qu'elle détient. Au 30 juin 2022, son résultat net ressort en perte de -52 kE. Ses capitaux propres sont de 596 kE pour un total bilan de 627 kE.