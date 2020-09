Foncia : Xavier Dhomé nommé président de la division ADB premium

Foncia : Xavier Dhomé nommé président de la division ADB premium









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Foncia annonce la nomination de Xavier Dhomé au poste de président de la division ADB premium, nouvellement créée pour développer l'offre premium des activités d'administration de biens en France. Xavier Dhomé rapporte à Philippe Salle, président du groupe Foncia. Il est membre du management committee du groupe et du comité de direction ADB France.

Xavier Dhomé, 47 ans, est diplômé de l'EMLYON Business School en marketing et est spécialiste de la conduite du changement et des programmes de transformation.

Il a débuté sa carrière en 1996 au sein d'une agence de communication en tant que responsable marketing, puis a poursuivi son parcours professionnel chez Accenture à partir de 1999. Du poste de consultant à celui de partner, Xavier Dhomé a été responsable de grands comptes tels que Total, Suez Environnement, Areva, Engie, Schlumberger ou Technip. Il intègre Elior Group en 2015, en tant que directeur de la transformation Groupe. En 2017, il est nommé, au sein d'Elior Group, directeur des opérations clients d'Areas pour la France et l'Europe du Nord. En 2019, il rejoint le groupe Foncia au poste de directeur de la transformation et des méthodes. Il est désormais président de la nouvelle division ADB Premium de Foncia.