Foncia se mobilise pour la réussite de l'opération Pièces Jaunes version digitale

(Boursier.com) — En 2021, Foncia sera un nouveau partenaire de l'opération Pièces Jaunes et compte participer activement à la campagne de collecte au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France qui débute le 18 janvier.

Foncia, premier syndic et premier loueur de France, acteur majeur de la transaction immobilière, a souhaité rejoindre les partenaires de l'opération Pièces Jaunes car la responsabilité d'un acteur économique, c'est aussi de contribuer à des actions de solidarité.

Avec 10.000 collaborateurs et collaboratrices, et 5 millions de clients, Foncia souhaite contribuer à mobiliser le plus de Français et de Françaises possible, afin de permettre à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France de récolter un maximum de dons destinés à l'amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents.

En 2021, afin de respecter les gestes barrières, les tirelires ne seront pas disponibles dans les commerces ou les points habituels. Les contributions pourront se faire depuis un smartphone, via QR code ou par SMS.

À cet effet, Foncia mobilise l'ensemble de son réseau physique, mais aussi ses outils numériques :

1.affiches avec le QR code dans nos 500 agences et 4 500 immeubles en gestion,

2.newsletters envoyées à 900.000 clients,

3.mobilisation de nos 10.000 collaborateurs et collaboratrices via nos différents outils internes,

4.page d'accueil du site internet Foncia.com renvoyant vers le formulaire de don,

5.réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Instagram) animés pour mobiliser notre communauté.