Foncia s'engage aux côtés de l'ANGC pour la promotion du métier de syndic

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Foncia , premier syndic de France représentant 1.500 collaborateurs et collaboratrices gestionnaires de copropriété, s'est engagée auprès de l'Association nationale des gestionnaires de copropriétés (ANGC), première organisation professionnelle regroupant les gestionnaires de copropriété.

Avec ce partenariat, Foncia s'engage à soutenir et accompagner les actions de l'ANGC dans la promotion des métiers de gestionnaire, comptable et assistant de copropriété, ainsi que dans la création de cursus universitaires dédiés aux métiers de syndic.

Foncia a déjà accompagné l'ANCG dans la création de la licence de droit, économie, gestion, mention droit, parcours juriste de copropriétés de l'université Toulouse 1 Capitole, dont le cursus démarrera à la rentrée 2021. Ce partenariat permet donc d'officialiser un travail déjà fructueux.

La signature de ce partenariat a eu lieu en présence de Philippe Salle, président du groupe Foncia, et de Gilles Frémont, président de l'ANGC, à Paris, le mercredi 13 janvier 2021.