Foncia : nominations

(Boursier.com) — Laurence Batlle est nommée présidente de Foncia ADB, et Jordan Frarier devient président de Foncia transaction. Ils rapportent à Philippe Salle, président du Groupe.

Laurence Batlle, 50 ans, est nommée, à compter du 1er janvier 2022, présidente de Foncia ADB, en charge donc des activités d'administration de biens en France (syndic de copropriété et gestion locative). Elle rapporte à Philippe Salle, président du Groupe, et est membre du Management Committee du Groupe. Elle vient renforcer l'organisation mise en place depuis quatre ans par Philippe Salle, tournée vers l'amélioration de la relation client, la digitalisation et les croissances organique et externe.

Laurence Batlle était jusqu'à présent présidente du directoire de RATP Dev (13 pays, 28.000 collaborateurs et collaboratrices), et membre du comité exécutif du groupe RATP depuis le 1er janvier 2017. Elle avait rejoint RATP Dev en 2007 en tant que directrice administrative et financière. Elle est devenue membre du directoire en 2011, et a pris la responsabilité de la business unit Amériques/Afrique et Sightseeing de 2014 à 2016.

Avant de rejoindre RATP Dev, Laurence Batlle a participé à la croissance de grands cabinets de conseil durant 14 ans, d'abord chez PricewaterhouseCoopers où elle a été nommée associée en 2005, puis comme Vice-President Global Finance Support chez Atos Origin.

Laurence Batlle a également été administratrice indépendante du groupe Elior entre 2014 et 2018 et y a présidé le comité d'audit. Elle est membre du Toronto Global Forum (Conférence des Amériques) depuis 2019 et du Dubai Future Council for Transportation depuis 2018. En 2021, elle est devenue administratrice du groupe Areas, détenu par PAI Partners.

Diplômée de la Harvard Business School et de l'Institut Commercial de Nancy, Laurence Batlle est chevalier de l'ordre national du Mérite.

Jordan Frarier, 40 ans, actuel directeur général de Foncia transaction France, en devient le président. Il rapporte à Philippe Salle, président du Groupe, et est membre du Management Committee du Groupe.