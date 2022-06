Foncia : nomination de Krystel Bruneau au poste de directrice commerciale de Foncia ADB France

(Boursier.com) — Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Krystel a pour mission de piloter la stratégie commerciale 'BtoB' de Foncia auprès des grands comptes, de développer de nouveaux marchés avec les bailleurs sociaux et de soutenir la dynamique de synergie entre les différents métiers (syndic de copropriété, gestion locative, location et transaction) et les filiales du Groupe, Assurimo, Constatimmo, Foncia immo neuf, Lodgis et Tech-Way.

Responsable de l'animation des équipes de développement, Krystel, en partenariat avec la direction des offres et de l'expérience clients, contribue au déploiement d'offres et de nouveaux services au coeur de nos territoires et concourt à faire rayonner la marque sur de nouveaux segments de marché. Elle poursuit ainsi la consolidation des partenariats clients et le renforcement de la qualité de l'exécution opérationnelle.

Diplômée d'un master 2 en finance d'entreprise à l'université Evry-Val d'Essonne, elle a réalisé l'ensemble de sa carrière dans le secteur de l'immobilier et dans l'univers de la gestion locative. Tout débute au sein de Foncia en 1996. À partir de 2001, elle y occupe successivement les postes de directrice et attachée de direction en gestion locative. En 2011, Krystel devient directrice de patrimoine de Ammonitia. En 2016, elle prend la direction de Foncia Property management dont elle est nommée présidente deux ans après. Depuis 2019, elle est présidente de Foncia immo neuf dont elle conserve le mandat.

Krystel Bruneau rapporte à Laurence Batlle, présidente de Foncia, et est membre du comité de direction ADB France et du Management Committee d'Emeria.