Foncia : Esset finalise l'acquisition de HumaKey

Foncia : Esset finalise l'acquisition de HumaKey









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Esset , filiale 'BtoB' du groupe Foncia, finalise l'acquisition de HumaKey, marque premium de property management dédiée aux actifs tertiaires, et renforce ainsi son offre de services sur mesure.

HumaKey gère un parc de 1,5 million de m(2), composé majoritairement d'immeubles haussmanniens prime et de grands ensembles de bureaux, pour le compte d'investisseurs français et internationaux, avec une équipe de 35 collaborateurs et collaboratrices. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement d'Esset en lui permettant de disposer d'une filiale autonome premium de property management dédiée aux immeubles de bureaux, dont le pilotage reste assuré par Stéphane Bureau et Thierry Henry.

Avec plus de 500 collaborateurs et collaboratrices, Esset gère désormais près de 14 millions de m(2) en tertiaire et 20.000 lots en résidentiel.

Philippe Calmon, président d'Esset : "Avec cette acquisition, Esset complète parfaitement son offre de services en bénéficiant de l'expertise des équipes de HumaKey sur le segment des immeubles prime et de bureaux. HumaKey est un acteur de référence sur le marché avec une image forte ; cette opération nous permet de consolider notre position de leader du property management."

Sur cette opération, Esset était conseillée et accompagnée par le cabinet d'avocats Ollyns et par la banque d'affaires JSquare. HumaKey était conseillée par le cabinet MDA et accompagnée par le cabinet d'avocats Lamartine Conseil.