Foncia déploie Tech-Way en Bretagne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour faire face à une demande croissante d'expertise technique liée à l'habitat, Tech-Way, créée il y a seulement un an par le groupe Foncia, s'installe en Bretagne avec des équipes de techniciens présentes dans les villes de Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Quimper et Vannes depuis le 4 janvier 2021.

Tech-Way déploie également de nouvelles équipes de techniciens sur l'ensemble du Grand Ouest : Rouen, Caen, Nantes, La Roche-sur-Yon, Angers, Tours, Orléans, Chartres et bientôt La Rochelle, Poitiers et Limoges !

Filiale du groupe Foncia, Tech-Way a pour mission de répondre aux besoins de vivre dans un environnement sûr et sain et apporte une expertise en matière de protection incendie, d'hygiène de l'air, de maintenance de défibrillateurs, de travaux d'entretien, de désinfection et maîtrise des nuisibles notamment.

Avec cette filiale, le groupe Foncia, premier syndic de France et premier loueur de France, fait bénéficier, notamment ses clients, d'équipes de techniciens experts dans l'habitat et leur propose des services de qualité au meilleur prix, grâce à des outils numériques et une organisation simplifiée.

Les techniciens Tech-Way peuvent ainsi intervenir très rapidement et informer en temps réel leurs clients. Ils disposent des certifications et habilitations nécessaires à leur activité, et d'un véhicule entièrement équipé qui leur permet notamment de traiter les urgences ou, à tout moment, de réaliser une désinfection dans un immeuble.

Pour Christophe Dupont, président de Tech-Way : "Le développement en région de Tech-Way répond à de nouvelles exigences des Français, de plus en plus attentifs à l'état de leur habitat, exigences également renforcées avec les risques sanitaires liés au coronavirus. Pour satisfaire ses nouvelles attentes, Tech-Way a formé de nouvelles équipes, au plus près de ses potentiels clients, et va recruter localement tout au long de l'année 2021".

Tech-Way est enregistrée auprès du ministère chargé de l'Environnement pour l'utilisation et la distribution de produits biocides, et contribue au développement de solutions vertueuses en matière d'environnement...