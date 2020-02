Foncia : avec Tech-Way, le groupe mise sur la technologie pour proposer de nouveaux services

Crédit photo © Patrick Gaillardin

(Boursier.com) — Leader européen des services immobiliers résidentiels, premier syndic et loueur de France, le groupe Foncia renforce sa gamme de services afin de faciliter le quotidien des propriétaires, locataires et résidents d'habitations collectives. Avec la création de sa filiale Tech-Way, Foncia mise sur la technologie pour proposer de nouveaux services.

Lancée le 2 janvier 2020, Tech-Way emploie ses propres équipes de techniciens polyvalents, accessibles via sa plateforme connectée. Elles sont à même de combiner plusieurs réparations en un seul déplacement et d'intervenir également sur la protection incendie, la maîtrise des nuisibles et l'hygiène de l'air.

"Notre entreprise de services veut permettre à ses clients de vivre dans un environnement sûr et sain, en offrant une solution complète pour traiter tout ce qui constitue une menace pour l'hygiène, la sécurité et d'une manière générale la capacité fonctionnelle de l'immeuble", indique Christophe Dupont, directeur général de Tech-Way.

Pour Philippe Salle, président du groupe Foncia, "les nouvelles attentes des consommateurs sont légitimes et connues. Ils souhaitent une prise en compte immédiate de leur demande et une information sur son traitement". Et de préciser : "La création de Tech-Way s'inscrit dans la stratégie de Foncia de renforcer sa qualité de service client et son efficacité, grâce à la technologie qui permet à la fois une communication et des interventions plus rapides, une meilleure information sur les dates d'interventions, la prise en charge et le compte rendu après intervention".