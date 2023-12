Focus : le résultat net bascule dans le rouge

(Boursier.com) — Sur le premier semestre 2023/2024, le chiffre d'affaires de Focus est en progression de +30%.

La marge brute atteint 20,7 ME au premier semestre de l'exercice 2023/2024, à 24% du chiffre d'affaires, contre 38% au premier semestre 2022/2023.

L'EBITA s'établit à -1,5 ME vs. 10,9 ME sur le premier semestre de l'exercice précédent.

La déception sur les ventes d'Atlas Fallen impacte la rentabilité du semestre, le nombre important de lancements ce semestre explique directement la hausse significative des dotations aux amortissements au sein de la marge brute et la hausse des frais marketing jeux par rapport à la même période de l'an dernier.

Les frais de structure sont par ailleurs aussi en hausse, reflétant principalement l'intégration dans le périmètre des équipes Dovetail depuis avril 2023 ainsi que l'effet périmètre d'une société acquise au second semestre l'an dernier.

Le résultat financier, établi à -2,6 ME, est principalement lié à la charge des frais financiers relatifs à la dette, à comparer à -0,6 ME sur la même période de référence 2022/2023, caractérisant la hausse de l'endettement financier sur la période à 126,2 ME au 30 septembre 2023, contre 83,1 ME au 31 mars 2023.

Le résultat net part du Groupe s'inscrit en recul à -11,5 ME contre 1,4 ME au premier semestre 2022/2023.

L'EBITDA atteint 23,9 ME au premier semestre 2023/24, soit une marge de 28% à comparer à 29% un an auparavant.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023/2024, sera publié le 18 janvier 2024. Aucune sortie de jeux majeurs n'est à prévoir sur ce trimestre. A noter par ailleurs que ce trimestre souffrira d'une base de comparaison défavorable, le troisième trimestre de l'an dernier ayant bénéficié des lancements réussis des jeux A Plague Tale: Requiem et Evil West.