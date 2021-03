Focus Home : un analyste y croit

(Boursier.com) — Focus Home avance de 1,2% à 65,8 euros dans les premiers échanges à Paris. L'actualité autour de l'éditeur de jeux vidéo est marquée par une note d'Invest Securities qui a débuté la couverture du dossier avec un avis 'achat' et 76 euros dans le viseur. Un objectif qui n'intègre pas à ce stade l'optionalité M&A qui pourrait ajouter jusqu'à 25% de valeur additionnelle. Les planètes sont désormais alignées pour que le groupe prenne un nouvel élan. En effet, l'arrivée de FLCP au capital (nouvel actionnaire de référence avec 45% du capital) va permettre de déployer une stratégie M&A ambitieuse visant à acquérir des studios et leur propriété intellectuelle, souligne le broker. Ainsi, Focus Home pourra dérisquer son modèle tout en profitant d'un important levier d'amélioration des marges. Le groupe pourra pleinement récolter les fruits de son grand talent d'édition dont SnowRunner, dernier jeu publié et vendu, selon le courtier à 2,5 millions d'unités, est le plus récent exemple.