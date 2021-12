Focus Home Interactive : 'Warhammer 40,000: Space Marine 2' dévoilé en exclusivité mondiale sur la scène des Game Awards 2021 !

(Boursier.com) — Focus Home Interactive, l'un des leaders européens de l'édition et du développement de jeux vidéo, est heureux d'annoncer aujourd'hui un nouveau titre édité par Focus, développé par Saber Interactive, et en partenariat avec Games Workshop : Warhammer 40,000: Space Marine 2. Très attendu par les joueurs du monde entier, Space Marine 2 sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

Space Marine 2 est le nouveau jeu d'action issu de la célèbre franchise éponyme. Alors que le premier opus vient de fêter ses 10 ans, sa suite a été dévoilée cette nuit en avant-première lors de la cérémonie des Games Awards. Geoff Keighley (Producteur Exécutif et hôte des Games Awards), Tim Willits (Quake, Doom, Rage...) et Clive Standen (Vikings, Taken) dans le rôle iconique du Capitaine Titus - étaient présents au Los Angeles Microsoft Theater pour célébrer l'annonce sur scène.

"Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir travailler sur cette licence légendaire" a déclaré John Bert, Directeur Général Délégué de Focus Home Interactive. "Il s'agit du plus gros projet de l'histoire de Focus, tant en termes d'investissement que d'ambition, et nous nous réjouissons de prendre part à cette aventure aux côtés de nos partenaires historiques et amis, Games Workshop et Saber Interactive. Avoir été choisi pour ramener sur le marché cette licence iconique est une fantastique reconnaissance de notre expérience et du savoir-faire Focus. Nous sommes impatients de pouvoir en dévoiler plus aux joueurs dans les mois à venir."

"Space Marine est l'un des Third-Person Shooters les plus impactant de tous les temps" ajoute Matthew Karch, Président de Saber Interactive. "Son influence se fait ressentir sur presque tous les shooters sortis ces dix dernières années. C'est une incroyable opportunité pour les équipes de Saber de créer un véritable AAA, en prenant pour base plus de deux décennies d'expériences sur des franchises prestigieuses telles que Halo, Quake, et World War Z. Space Marine 2 est le projet le plus ambitieux de notre histoire, et nous sommes convaincus qu'il deviendra dès sa sortie un classique du Jeu Vidéo."

"Quand Space Marine est sorti il y a 10 ans, le jeu a marqué des millions de joueurs, et a permis d'installer durablement cette franchise et Warhammer dans l'esprit des gens" conclut Jon Gillard, Responsable International des Licences de Games Workshop. "C'est le jeu Warhammer dont la suite a été la plus demandée ! C'est donc avec un énorme plaisir que nous pouvons enfin répondre à la demande des fans, en leur dévoilant un avant-gout du projet sur lequel de talentueuses équipes travaillent en secret depuis plusieurs années. Une nouvelle fois les joueurs pourront y incarner un tout puissant Space Marine, et nous pensons qu'ils vont adorer !"