Focus Home Interactive : vive hausse

(Boursier.com) — Focus Home Interactive s'adjuge 5% à 39,6 euros en ce début de semaine. L'éditeur de jeux vidéo profite du renforcement au capital de Neology Holding, premier actionnaire du groupe. La société d'investissement de Fabrice Larue a acheté sur le marché plus de 171.000 titres la semaine passée à un prix unitaire de 39,50 euros, soit une mise totale de 6,75 ME. A la suite de cette annonce, Midcap Partners réitère son avis 'achat' et sa cible de 88 euros. Le broker rappelle que le groupe a démontré sur les derniers exercices sa capacité de résistance à tout contexte sanitaire.