Focus Home Interactive : visibilité en question

(Boursier.com) — Focus Home Interactive recule de 1,3% ce vendredi à 41,85 euros, alors que le chiffre d'affaires au T2 2021/2022 a plutôt bien résisté et a atteint 44 ME, en hausse de 12% par rapport à l'année précédente. En termes de répartition du chiffre d'affaires, 86% des ventes sont réalisées par des partenaires numériques et 94% sont réalisées à l'international.

Focus Home Interactive a annoncé également l'acquisition d'une participation majoritaire dans le studio Douze-Dixièmes, composé de créateurs issus du cinéma d'animation et du jeu vidéo. Leur premier jeu, Shady Part of Me, un jeu unique publié par Focus Home Interactive, avait été bien accueilli par la critique et le public.

La société indique que tous les acteurs majeurs de l'industrie des jeux vidéo sont encore confrontés aux conséquences des confinements successifs liés à la pandémie de Covid et à l'environnement de travail perturbé qui en a résulté.

Cette situation a eu un impact sur la productivité et a ralenti le développement des jeux vidéo, cela entraîne désormais des retards dans les sorties de jeux et dans le pipeline. Ainsi, Focus Home Interactive a décidé de reporter le lancement d'Evil West jusqu'à l'exercice fiscal 2022/2023 afin de protéger le plein potentiel de cette nouvelle marque.

Néanmoins, sur la base de la génération de chiffre d'affaires des deux premiers trimestres 2021/2022 et de la visibilité sur les trimestres à venir, Focus Home Interactive est confiant dans l'atteinte de son objectif 2021/2022 fixé entre 120 et 150 ME, et susceptible de se situer dans la moyenne de la fourchette. "Le renouvellement du partenariat avec Saber permet d'amortir la déception sur cette publication, mais le titre risque de continuer à souffrir du manque de visibilité" commente Portzamparc qui repasse de 'Renforcer' à 'Conserver' avec un objectif de cours abaissé de 52,7 à 39,9 euros" conclut l'analyste. De son côté, Invest Securities a coupé sa cible de 55 à 47 euros avec un avis 'neutre'.