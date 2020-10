Focus Home Interactive : une guidance annuelle rehaussée

Focus Home Interactive : une guidance annuelle rehaussée









(Boursier.com) — Pour les six premiers mois de l'exercice et en incluant le chiffre d'affaires généré par Deck13 Interactive GmbH, Focus Home Interactive a réalisé un chiffre d'affaires de 103,6 ME, soit une augmentation de +30% par rapport à la même période de l'exercice précédent et +29% à périmètre constant.

Compte tenu de son niveau de visibilité actuel, Focus Home Interactive a décidé d'augmenter ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020/21, afin de prendre en compte la forte performance du semestre, meilleure qu'initialement anticipée, mais réitère ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2021/22.

Focus Home Interactive prévoit un chiffre d'affaires 2020-21 de 130-150 ME contre 110-130 ME auparavant.

Pour l'exercice 2021-22, la prévision est de 150-200 ME.