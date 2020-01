Focus Home Interactive : un bon 1er semestre 2019-2020

(Boursier.com) — Focus Home Interactive enregistre un bon 1er semestre 2019-2020. Le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de 80% pour atteindre 79,8 millions d'euros, en bénéficiant notamment des succès commerciaux de World War Z, Greedfall et A Plague Tale : Innocence. Focus Home Interactive a continué de se développer sur de nouvelles plateformes, avec le lancement de Farming Simulator, Vampyr et Call of Cthulhu sur Nintendo Switch.

La part du digital au 1er semestre représente 84% du chiffre d'affaires (65% l'année précédente), alors que les ventes à l'international s'élèvent à 93% (91% l'année dernière).

Au 1er semestre de l'année fiscale 2019-2020, la marge brute du Groupe progresse de +72% par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 28,3 ME. La marge opérationnelle s'établit à 13,5 ME, soit près du double de celle du 1er semestre de l'exercice précédent.

Le résultat net est en hausse de 178% au cours de la période pour atteindre 9,2 ME. Les autres charges d'exploitation, qui comprennent les dépenses de marketing et de production des jeux lancés dans l'année, ont augmenté en valeur mais sont restées relativement stables en pourcentage du chiffre d'affaires. Le Groupe continue à être prudent dans sa gestion des autres dépenses, les frais de personnel ayant augmenté en raison de l'accroissement des effectifs et des rémunérations de performance.

Les capitaux propres ont progressé à 50,3 ME tandis que l'endettement net du Groupe s'est élevé à -8,7 ME.