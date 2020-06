Focus Home Interactive : sortie d'Insurgency Sandstorm retardée pour cause de COVID-19

(Boursier.com) — Focus Home Interactive indique que la sortie d'Insurgency: Sandstorm pour PlayStation 4 et Xbox One, initialement prévue pour le 25 août, a été retardée en raison de l'impact de la crise du Covid-19 et du confinement. Ce décalage permettra au studio de peaufiner l'adaptation console du titre qui a déjà su séduire plus de 1 million de joueurs sur PC. Les joueurs sur consoles auront également accès à une version du jeu encore plus complète, le studio continuant d'enrichir régulièrement la version PC avec de nombreux contenus additionnels. John Bert, COO de Focus Home Interactive, commente : Le confinement et les conséquences de la crise du Covid-19 ont finalement eu un impact marginal sur notre organisation interne et celle de certains de nos studios partenaires. Nous avons néanmoins décidé de retarder la sortie d'Insurgency: Sandstorm sur console afin de maintenir le niveau de qualité que l'on peut attendre d'un jeu de Focus Home Interactive .

Ce temps supplémentaire permettra aussi au studio d'explorer pleinement une sortie sur les consoles de nouvelle génération et ainsi bénéficier des possibilités de ces nouvelles machines.