Focus Home Interactive : SnowRunner sortira le 28 avril









(Boursier.com) — SnowRunner, la suite de MudRunner, le simulateur de off-road ultime écoulé à plusieurs millions d'exemplaires et développé par Saber Interactive, sortira le 28 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC sur l'Epic Games Store.

Propulsé par un nouveau moteur graphique et une simulation physique améliorée, SnowRunner place le joueur au volant de puissants véhicules à la conquête de vastes environnements sauvages dotés de la simulation de terrain la plus avancée à ce jour. Au total, 40 véhicules de marques telles que Western Star, Ford, Chevrolet ou Freightliner sont à disposition.

SnowRunner est jouable en solo, mais aussi jusqu'à 4 joueurs grâce à son mode co-op en temps réel.

La Simulation Off-Road Next-gen peut être pré-commandée dès maintenant pour obtenir le Navistar 5000-MV en exclusivité.