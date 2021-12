Focus Home Interactive : SnowRunner - la Saison 6 : Haul & Hustle sera disponible le 7 décembre

(Boursier.com) — SnowRunner , la simulation off-road ultime de Saber Interactive et Focus Entertainment, étendra ses horizons au Maine (USA) le 7 décembre prochain avec la Saison 6 : Haul & Hustle, ajoutant deux nouveaux environnements, deux nouveaux véhicules et des options cosmétiques inédites, en plus d'une mise à jour gratuite incluant deux des fonctionnalités les plus réclamées par la communauté: le Crossplay et un Photo Mode.

"Les possesseurs du Year 2 Pass seront expédiés au coeur des forêts glaciales du Maine pour y établir une base d'opérations malgré l'absence de certaines fonctionnalités essentielles comme faire le plein ou réparer ses véhicules... en cause, un garage en piteux état, tout du moins au départ" explique le groupe. "Défiez les éléments à travers deux immenses nouvelles cartes à bord de deux véhicules flambant neufs, le 8X8 Aramastu Forwarder, un spécialiste des missions forestières et le robuste Tayga 6455B, puissant véhicule off-road à 6 roues".

Créativité à l'appui

Avec sa Saison 6, SnowRunner bénéficiera d'une mise à jour gratuite marquant l'arrivée du Crossplay entre les joueurs PC et PS4, qui seront rejoints un peu plus tard par la communauté Xbox One. Le très réclamé Photo Mode sera lui aussi de la partie... Les joueurs pourront faire parler leur créativité grâce à la caméra libre et une tonne d'effets pour capturer les plus belles prises de vue des étendues sauvages et des véhicules de SnowRunner. Enfin, cette mise à jour offrira certains addons et options cosmétiques gratuitement pour les dix véhicules les plus votés par la communauté...

Pour en savoir plus sur les jeux-vidéo avec eToro.