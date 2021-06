Focus Home Interactive : sans grande réaction après les comptes annuels

Crédit photo © Farming Simulator

(Boursier.com) — Peu de réactions sur Focus Home Interactive (-0,5% à 62,8 euros) au lendemain de la publication annuelle de la société. L'éditeur de jeux-vidéo a vu son résultat opérationnel progresser de 29% au cours de l'exercice 2020-2021, à 24,8 ME, alors que la marge brute est ressortie à 51,1 ME, en progression de 16%, pour des revenus de 171 ME (+20%). Focus Home Interactive aborde l'exercice à venir avec de nombreuses sorties, (Alien: Fireteam Elite, Insurgency sur consoles, Evil West, Hardspace Shipbreaker...) et de nouveaux partenariats ambitieux. Il confirme, à ce stade, viser un chiffre d'affaires 2021-2022 de 150 à 200 ME.

Oddo BHF évoque des résultats annuels de bonne facture et reste à 'surperformance' sur le dossier... Les fondamentaux sont solides et le groupe a toutes les cartes en mains pour accélérer sa transition vers un business model intégré (bilan renforcé via AK, équipes structurées, stratégie claire...), selon le broker, qui vise 82 euros.

Portzamparc parle de son coté de "résultats en ligne avec ses attentes, le seul écart notable se trouvant dans le cash flow avec des investissements dans les jeux en hausse (41 ME vs 37 ME n-1) mais moins qu'attendu (PZP 46 ME)".

"La guidance de CA pour l'exercice en cours est réitérée à 150-200 ME, sachant qu'il est trop tôt pour l'affiner ou la modifier... Nous continuons pour notre part de viser plutôt le bas de fourchette (PZP 160 ME) avant une forte croissance l'an prochain (PZP 220 ME)" poursuit l'analyste qui estime qu'il y a peu de surprise dans cette publication, son scénario n'étant que peu modifié. "Nous maintenons notre recommandation 'Conserver' avec un objectif ajusté de 67,1 à 66,2 euros" conclut Portzamparc.