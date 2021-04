Focus Home Interactive : retour de papier

(Boursier.com) — Focus Home Interactive retombe de plus de 5% ce lundi,

à 66,40 euros, alors qu'Invest Securities a dégradé le dossier à 'neutre' avec un objectif de cours maintenu à 75 euros... À la suite des bonnes performances du quatrième trimestre, le management s'attend désormais à des revenus compris entre 165 et 170 ME. Pour Portzamparc, ces anticipations ne constituent pas une grande surprise mais restent évidemment une bonne nouvelle. La maison de bourse avait relevé son hypothèse de CA de 165 à 168 ME.