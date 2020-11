Focus Home Interactive : question de risque

(Boursier.com) — Focus Home Interactive recule de près de 4% ce mardi à 39,90 euros, alors que le groupe dispose d'informations lui permettant d'estimer que l'amende qui lui sera infligée par la Commission européenne ne dépassera pas 3 millions d'euros...

Pour mémoire, Focus Home Interactive a reçu de la Commission européenne une communication de griefs datée du 5 avril 2019. L'enquête a été ouverte le 2 février 2017 concernant des accords entre Valve Corporation, propriétaire de la plateforme de distribution de jeux Steam, et 5 éditeurs de jeux vidéo, dont Focus Home Interactive.

Focus Home Interactive précise avoir pleinement coopéré avec la Commission européenne... "Cette amende nous paraît regrettable dans la mesure où Focus était de bonne foi et a pleinement coopéré à l'enquête" commente justement Portzamparc. "Elle n'en reste pas moins insignifiante (environ 1,4% de la capitalisation boursière) et ne pose pas de risque sur le bilan (18 ME de cash net sur la dernière photographie fin mars). A ce titre, nous considérons qu'il s'agit plutôt d'un soulagement qui enlève un risque potentiel sur le titre (l'amende pouvait aller jusqu'à 10% du CA même si cela était extrêmement improbable). Verdict : "Nous maintenons notre recommandation 'Conserver' avec un objectif malgré tout ajusté de 44,7 à 44,4 euros".