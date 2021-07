Focus Home Interactive publie un CA en retrait de 36% à 41,2 ME pour le premier trimestre 2021/22

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Focus Home Interactive est en retrait de 36% à 41,2 millions d'euros pour le premier trimestre 2021/22. Les ventes digitales sont stables et représentent 90% du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021/22.

Ce trimestre a été marqué par les sorties de Necromunda Hired Gun, Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground et Hood Outlaws & Legends. Alors que Necromunda Hired Gun développé par StreumOn Studio, dernière acquisition du Groupe, a connu un franc succès, les deux autres jeux ont connu des réussites contrastées.

Concernant, Hood Outlaws & Legends, les équipes travaillent actuellement sur un nouveau mode de jeux (PvE), ainsi que sur de nouveaux contenus et optimisations qui devraient permettre de relancer et améliorer l'engagement et la rétention des joueurs. Ce trimestre a également vu le portage de SnowRunner sur Nintendo Switch et Steam ainsi que le lancement de la saison 2. Le Groupe a également annoncé la sortie d'Exodus, une nouvelle extension PC pour le titre bestseller Insurgency: Sandstorm.

Le chiffre d'affaires catalogue s'élève à 17 millions d'euros, en retrait de 54% par rapport à l'année dernière qui constituait le trimestre le plus élevé de l'histoire du Groupe.

Le chiffre d'affaires du back-catalogue s'élève à 23,8 millions d'euros, en retrait de 11% par rapport à l'année dernière qui constituait également une base de comparaison élevée. Le trimestre 2021/22 a été marqué par les bonnes performances de SnowRunner, World War Z et Greedfall.

Perspectives

Le contexte sanitaire, ayant fortement pesé sur le process de développement des jeux, Focus Home Interactive a pris la décision de repousser la sortie d'un certain nombre de titres, afin de proposer la meilleure expérience possible aux joueurs. Le temps de développement additionnel permettra de collecter davantage de retours de joueurs via des playtests et ainsi d'améliorer l'optimisation et la finition des jeux.

La ligne éditoriale de Focus Home Interactive se démarque par des concepts innovants et le Groupe souhaite continuer d'offrir aux joueurs du monde entier des expériences uniques. Les dernières sorties soulignent à quel point la qualité et l'expérience utilisateur sont essentielles pour transformer des concepts de jeux en succès commerciaux.

Focus Home Interactive anticipe désormais un chiffre d'affaires :

pour l'exercice 2021/22 compris entre 120 à 150 millions d'euros (à périmètre constant)

pour l'exercice 2022/23 compris entre 150 à 200 millions d'euros (à périmètre constant)

A court et moyen terme, Focus Home Interactive développe et finance des jeux ambitieux avec ses studios allemand Deck13 et français StreumOn, et une quinzaine de studios partenaires tels qu'Asobo, Saber, Dontnod Entertainment, Tindalos Interactive... qui lui permettront de poursuivre son histoire de croissance.

Mise en place d'un nouveau financement bancaire

Le 20 juillet, le Groupe a signé un nouveau financement de 140 millions d'euros qui vient s'ajouter à l'augmentation de capital de 70.4 millions d'euros réalisée au mois de mai 2021.