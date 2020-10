Focus Home Interactive : prises de profits

Focus Home Interactive : prises de profits









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Victime de prises de profits après la forte progression du titre cette année, Focus Home Interactive cède 3,6% à 42,4 euros en cette fin de semaine. Fort d'un excellent premier semestre, supérieur à ses attentes, la direction a rehaussé sa guidance annuelle de revenus et prévoit désormais un chiffre d'affaires 2020-2021 de 130-150 ME, contre 110-130 ME auparavant. Pour l'exercice 2021-2022, la prévision est maintenue entre 150-200 ME.

Midcap Partners souligne, comme attendu, que le groupe pourrait décaler un ou plusieurs jeux sur l'exercice à venir, cet élément n'affectant pas le relèvement de la guidance avec lequel le management semble, comme à son habitude, déjà très confortable. Le courtier met également en avant des perspectives très excitantes avec une accélération de la croissance attendue sur l'exercice prochain, accélération portée par les nombreux partenariats de qualité signés au cours des derniers exercices. Malgré ces excellentes perspectives et le bon parcours du titre depuis le premier janvier, le groupe possède toujours une décote de près de 50% par rapport à ses pairs sur les prévisions 2020 2021 inchangées du courtier. De quoi rester à l''achat' sur la valeur avec une cible de 56 euros.

Portzamparc se montre plus prudent et dégrade le dossier à 'conserver' après le rallye du titre, multiplié par près de 4 par rapport au point bas annuel (touché en séance mi-mars). La maison de bourse considère la valorisation cohérente à court terme.