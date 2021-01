Focus Home Interactive poursuit son plan d'intéressement des managers

(Boursier.com) — Focus Home Interactive met en place d'un plan d'attribution gratuite d'actions de performance à destination de 34 managers clés, après celui mis en place pour 4 membres du Comité Exécutif. Le Conseil de Surveillance de Focus Home Interactive a autorisé le Directoire du Groupe, en date du 26 janvier 2021, à mettre en place un plan d'attribution gratuite d'actions de performance d'un maximum de 69.375 actions conformément à l'autorisation d'attribution d'un nombre maximum de 200.000 actions votée par la dernière Assemblée Générale.

Dans le prolongement de ce qui a été mis en place pour les 4 membres du Comité Exécutif en décembre 2020, 34 managers clés de la société ont bénéficié d'une attribution gratuite d'un maximum de 36.750 actions de performance sur une durée de quatre ans, sous conditions de présence et de performance (selon le niveau d'EBIT et de cours de l'action).

Par ailleurs, 26 d'entre eux ont acquis, le 27 janvier, des actions Focus Home Interactive à un prix de 53,80 euros par action correspondant au cours de clôture du 25 janvier 2021. Ils se sont engagés à conserver ces titres pour une durée de 4 à 6 années. En contrepartie de cette acquisition de titres et de cet engagement de conservation, ces 26 managers ont bénéficié d'une attribution gratuite d'un maximum de 32.625 actions de performance supplémentaires.